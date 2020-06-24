Гонконг, Китай, , 04:32 — REGNUM Китай отчитался о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число заболевших COVID-19 в специальном административной районе (САР) Гонконг достигло 1177 за все время эпидемии, включая шестерых погибших и 1083 выздоровевших.

В САР Макао подтверждено 45 заболевших, столько же и выздоровевших. На Тайване число заболевших достигло 446 человек за все время эпидемии, включая семерых погибших и 435 выздоровевших.

На материковой части Китая общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 83 430 за все время эпидемии, включая 4634 погибших и 78 428 выздоровевших.