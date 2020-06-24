Владивосток, , 04:31 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 116 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего на 24 июня зарегистрировано 3811 носителей коронавируса, излечились 2267 человек.

За сутки умерли два пациента с коронавирусом: мужчина 62 года и женщина 46 лет. Общее количество жертв коронавирусной инфекции — 39 приморцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 июня в Приморье разрешили, с соблюдением масочного режима, работать в полном объёме гостиницам, экскурсионным паркам.