Вашингтон, , 04:25 — REGNUM В популярной «королевской битве» Apex Legends вскоре может появиться так называемый «пейнтбольный режим». Об этом 24 июня сообщил портал Comicbook.

Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом), известный в Twitter под ником Biast12, обнаружил соответствующее упоминание в коде игры. Он предположил, что новая функция, имеющая название Hop-Up, предоставит игрокам возможность использовать «пейнбольные» винтовки и переключаться цвета краски между фиолетовым, жёлтым, залёным и «случайным».

Издание отметило, что пока нельзя сказать, когда этот режим появится в игре и появится ли вообще, но предположило, что лето 2020 года является подходящим периодом для введения подобной функции.

https://twitter.com/Biast12/status/1275456567983452160

Ранее ИА REGNUM сообщило, что издательская компания Electronic Arts выпустит осенью 2020 года версию Apex Legends для Nintendo Switch. Разработчики дали понять, что игра будет иметь функцию кроссплея (игроки cмогут участвовать в одних и тех же матчах, что и пользователи версий игры для других платформ).

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