Натсфорд, , 04:00 — REGNUM В новом видео разработчики игры Hobbit из студии Traveller's Tales рассказали, что они потратили $1 млн на проект, который был отменен. Ролик был опубликован 23 июня на YouTube-канале GameHut.

Они сообщили, что работали над ним на протяжении шести месяцев и даже успели создать демонстрациционную версию игры «Властелин колец» из четырёх уровней на основе частей сценария фильма. Впоследствии студия, если проект признают перспективным, хотела выпустить игру «Хоббит».

Гильермо дель Торо и Питер Джексон были впечатлены и дали игре «зелёный свет», однако Warner Bros. была против идеи воссоздания фильма в таком формате и хотела, чтобы Traveller's Tales выпустила совершенно другую игру в рамках этой же вселенной.

В результате мир увидел Lego The Hobbit. Релиз этой игры состоялся 8 апреля 2014 года на платформах ПК, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Nintendo 3DS, Xbox 360, Xbox One и на MacOS.

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