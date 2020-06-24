Мехико, , 03:49 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике возросло до 191 410, а умерших от осложнений при заболевании COVID-19 — до 23 377. Об этом сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия 23 июня в ходе брифинга.

За сутки в стране было зафиксировано 6 288 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и 739 смертей среди пациентов с COVID-19.

Еще 59 106 случаев заражения находятся под подозрением. Всего в стране на коронавирус было обследовано 501 871 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, до 29 июня в столице Мексики действует режим максимальной угрозы (красный сигнал эпидемиологической опасности).

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