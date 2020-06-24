Пекин, , 03:44 — REGNUM Еще трое переболевших COVID-19 пациентов было выписано из больниц Китая за прошедшие сутки, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 368 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 по-прежнему остаются в госпиталях страны. Из них 12 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщили в комиссии.

Всего 78 428 пациентов были вылечены и выписаны из госпиталей страны по выздоровлению за все время эпидемии. Всего 83 430 случаев COVID-19 было подтверждено на территории Китая за все время эпидемии, включая 4634 смертельных.