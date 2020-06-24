Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Annapurna Interactive опубликовала геймплейный трейлер (видео, в котором показан игровой процесс) The Artful Escape. Ролик был выложен 22 июня на YouTube-канале издательской компании.

Сюжет необычной игры расскажет о молодом музыкальном гении Фрэнсисе Вендетти, который готовится к своему первому концерту. Желая соответствовать музыкальному наследию своего знаменитого родственника, подросток отправляется в психоделическое путешествие с целью найти идеальную сценическую личность.

Журнал PC Gamer назвал эту игру «чокнутой историей с визуальными эффектами». Ожидается, что релиз The Artful Escape состоится в сервисе Steam в 2020 году. Она также выйдет на платформах Xbox One и устройствах под управлением iOS.

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