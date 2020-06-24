Пекин, , 03:40 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено еще три новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Таким образом, по данным Национальной комиссии здравоохранения России, общее число таких «импортных» случаев достигло 1888 за все время эпидемии. Среди всех «импортных» пациентов, 1801 был выписан из больниц страны по выздоровлению, еще 87 остаются ан лечении.

Смертей от опасной инфекции среди «импортных» пациентов в Китае нет. Напомним, что за прошедшие сутки в стране было выявлено 12 новых случаев COVID-19.