Пекин, , 03:36 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 12 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, девять оказались локальными, то есть выявленными в Китае, еще три были привнесены из-за рубежа. Локальные случаи в количестве семи были выявлены в Пекине и еще два — в соседней провинции Хэбэй, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР

Смертей от опасной инфекции на материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено не было. Напомним также, что Пекин стал эпицентром новой серьезной вспышки COVID-19 в стране.