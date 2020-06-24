Пекин, , 03:33 — REGNUM Верховный народный суд Китая опубликовал 10 типичных дел, связанных с торговлей наркотиками и преступлениями, ведущим к наркотической зависимости жертвы, которые были рассмотрены судами с 2019 года, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

Заявление было выпущено в преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, которые отмечается 26 июня.

В рамках трех дел обвиняемые были приговорены к смертной казни. Среди этих случаев, два связаны с производством, контрабандой и продажей наркотиков, в то время как еще в рамках одного дела, осужденный, который был наркоманом и считался психически неуравновешенным, жестоко убил семилетнего ребенка.

По словам вице-президента Верховного народного суда Китая Ли Шаопина, количество связанных с наркоторговлей дел, которые рассматриваются судами страны, упало с пикового показателя 139 тыс. дел в 2015 году на более чем 38% до 85 800 в 2019 году благодаря кампании по борьбе с наркотиками.

Тем не менее, Ли отметил, что ситуация в стране в этом плане продолжает оставаться непростой, поскольку суды зафиксировали рост количества дел, связанных с производством наркотиков.