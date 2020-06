Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Японский продюсер и геймизайнер Кодзи Игараши анонсировал вторую часть игры Bloodstained: Curse of the Moon. Ролик был опубликован 23 июня на YouTube-канале студии Inti Creates.

Во время видеовыступления он сообщил, что проект уже находится в стадии реализации. Игараши отметил, что игра, как и её предшественник, будет иметь «мрачную 8-битную эстетику» и расскажет совершенно новую историю о противостоящем демонам и алхимикам мечнике Зангетсу.

«Зангетсу должен проложить себе путь к крепости демонов, но он не должен делать это в одиночку! Зангецу может объединиться с совершенно новыми персонажами, которых встретит на своем пути, и добавить их в список играбельных», — написали разработчики на официальной странице проекта.

Bloodstained: Curse of the Moon представляет собой пиксельный платформер (игра, в которой герою для окончания уровня необходимо передвигаться по платформам), средства на разработку которого были собраны в ходе краудфандинговой кампании на Kickstarter. Релиз игры состоялся 24 мая 2018 года на Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One и ПК.

