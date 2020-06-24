Куньмин, Китай, , 03:24 — REGNUM Пограничная полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватил четверых подозреваемых в контрабанде наркотиков, изъяв у них 36 кг метамфетамина, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

Полиция уезда Вэйсинь отметила, что получила наводку на злоумышленников несколько ранее в этом году. В частности, власти узнали, что они собираются ввезти в уезд наркотики из Мьянмы для перепродажи в провинции Сычуань и городе центрального подчинения Тяньцзине.

Далее полиция схватила подозреваемого в городе Цзиньхун 12 июня. У него при себе было 18,98 кг метамфетамина. Через два дня были схвачены еще трое человек с 17,92 кг метамфетамина в пограничном поселке Цзиньхун. Все злоумышленники были помещены под арест, расследование продолжается.