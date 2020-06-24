Пекин, , 03:19 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила желтый уровень погодной опасности из-за ливней на обширной территории страны в ближайшие 24 часа, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

По данным Национального метеорологического центра, мощнейшие ливни накроют обширные территории провинции Хунань, Хубэй, Аньхой, Цзянсу, город Шанхай, провинции Гуйчжоу и Хэйлунцзян, а также Тибетский автономный район как минимум до утра 24 июня.

В ряде районов ожидаются осадки до 600 мм в час, сопровождаемые ураганами и грозами с сильным ветром. В центре сообщили, что в некоторых районах провинций Цзянси, Хунань, Аньхой и Гуйчжоу возможны ливни до 180 мм осадков за сутки.