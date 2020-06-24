Гуйян, Китай, , 03:13 — REGNUM Мощные ливни продолжились в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, размывая дороги и вызывая наводнения, сообщает 23 июня агентство Синьхуа.

Пострадавшие от наводнений районы переместились с севера на юг провинции, поскольку ливни и не думают прекращать. Некоторые дороги были повреждены, деревни смыты паводками в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе провинции, а также в Цньнань-Буи-Мяосском автономном округе провинции.

В местном метеорологическом бюро повысили уровень чрезвычайного реагирования в связи с ливнями до второго. В Уезде Хуйэшуй из-за ливней пострадали 39 600 человек в 22 деревнях, 1323 человека были эвакуированы.

Наводнения, вызванные дождями, привели к гибели троих человек в горных районах уезда Тунчжи, еще более 10 тыс. человек были эвакуированы. Мощные ливни, как ожидается, накроют восточные и южные части провинции Гуйчжоу в ближайшие дни.