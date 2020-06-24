Каракас, , 03:04 — REGNUM Военные парады в Венесуэле, назначенные на 24 июня и 5 июля, были отменены венесуэльским президентом Николасом Мадуро из-за действия карантина на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил в эфире гостелевидения.

24 июня в Венесуэле празднуют День победы над Испанией в битве при Карабобо, а 5 июля — День независимости. По словам Мадуро, парады будут проведены в другие даты.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Николас Мадуро написал на своей странице в Twitter о том, что в рамках карантинных мероприятий страна переходит на новый рабочий график формуле «7+7» — рабочая неделя будет сменяться выходной.

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