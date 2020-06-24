Сантьяго, , 02:31 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три человека. Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 4505, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Также за 23 июня в стране выявили 3804 случая заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Чили подтвердили 250 767 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

К настоящему времени в стране числится 35 692 активных случая заболевания. Из них 2009 пациентов находятся в реанимации, включая 1720 подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. В критическом состоянии находятся 392 пациента.

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