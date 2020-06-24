Каир, , 02:27 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 1332 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Отмечается, что этот показатель является минимальным за последние пять дней. Всего с начала пандемии в Египте подтвердили 58 141 случай инфицирования SARS-CoV-2. Также за 23 июня в стране от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 87 пациентов. С начала пандемии в Египте от осложнений COVID-19 умерли 2365 человек.

За 23 июня в стране выздоровели 402 пациента с коронавирусной инфекцией, их уже выписали из медучреждений. Всего с болезнью в Египте справились 15 535 человек.