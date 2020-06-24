Бразилиа, , 02:19 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии выросло на 39 436 и составило 1 145 906. Об этом 23 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Кроме того, за сутки в республике было зарегистрировано 1374 погибших от осложнений при COVID-19, а с начала пандемии — 52 645. Еще 613 345 пациентов излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что 4,5 млн человек в мире выздоровели после заражения коронавирусом.

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