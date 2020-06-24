Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Разработчики Minecraft выпустили масштабное дополнение Nether, которое внесло серьёзные изменения в подземный мир игры. Подробная информация о патче была опуликована 23 июня на официальной странице проекта.

Как ранее и собщали создатели игры, в Minecraft теперь появятся новые биомы и существа, дружелюбные и не очень. В частности, сейчас геймеры смогут столкнуться с двумя новыми видами свиней: пиглинами (Piglins) и хоглинами (Hoglins).

Оба этих подвида изначально враждебны по отношению к игрокам, однако первые становятся нейтральными в случае, если персонаж одет в золотую броню, а со вторыми можно подружиться и в итоге начать их разводить.

Ранее ИА REGNUM собщило, что геймер, известный в сети под ником Janisko на протяжении последних двух лет создаёт в Minecraft Чернобыльскую АЭС и её окресности. Он планирует закончить работу над проектом Chernobyl Universe к 2023 году.

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