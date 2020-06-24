Красноярск, , 02:28 — REGNUM В среду, 24 июня, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +16 °C.

Ночью с 23 на 24 июня ожидается до +16 °C.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В четверг, 25 июня, в Красноярске до +26 °C днём и до +16 °C ночью.

В пятницу, 26 июня, в Красноярске ожидается до +25 °C днём. Ночью до +17 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края 24 июня местами ожидаются грозы, при грозах усиление ветра до 15−18 м/с.

24−25 июня из-за ожидаемых осадков в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы возможны подъёмы уровней воды с затоплением пойм, пониженных участков местности и участков дорог местного значения.