Чернобыль, Украина, , 01:51 — REGNUM Случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован среди работников Чернобыльской атомной электростанции, сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что с 9 июня данный сотрудник находился в очередном отпуске. В настоящее время он отправлен на карантин, как и еще один работник АЭС, который контактировал с заразившимся.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня за сутки на Украине было зарегистрировано 833 новых случая заражения коронавирусом,

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