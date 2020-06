Вашингтон, , 01:47 — REGNUM В сеть утекла информация о возможных будущих релизах игр для портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 23 июня сообщил портал Venture Beat.

Отмечается, что издателями всех этих игр является Electronic Arts. Компания уже официально анонсировала четыре из них: Apex Legends, FIFA 21, Burnout Paradise Remastered и Lost in Random.

Однако на момент публикации статьи она ничего не сообщила о проектах Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и некой новой игре студии Velan.

Информация о том, что Electronic Arts может готовить к релизу версию «королевской битва» Apex Legends для Switch появилась в сети 19 июня. Отмечается, что игра получит функцию кроссплея с платформами PS4, Xbox One и ПК.

