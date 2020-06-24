Лондон, , 01:47 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки скончались 147 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает британский департамент здравоохранения и социальной защиты.

Таким образом число жертв осложнений COVID-19 в Соединенном Королевстве с начала пандемии достигло 42 927. Статистика включат как умерших в медицинских учреждениях, так и вне их.

Также к 23 июня в Великобритании было подтверждено 306 210 случаев заражения новым коронавирусом. Только за последние сутки в стране выявили 874 инфицированных SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании отказались от проведения ежедневных брифингов по ситуации с коронавирусом в стране. Теперь информацию о пандемии будут публиковать на сайте только в рабочие дни, а брифинги будут проводиться только в экстренных случаях.

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