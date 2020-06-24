Мельбурн, Австралия, , 01:30 — REGNUM В Австралии запечатлели на видео, как тюлень украл у рыбака из Мельбурна его улов. Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Сообщается, что рыбак Уолли Харрак поймал рыбу попытался вытащить ее из воды. Однако при попытке достать улов из воды выпрыгнул тюлень и украл добычу. На крючке удочки осталась болтаться лишь рыбья голова.

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Харрак отметил, что взял с собой на рыбалку друга, чтобы научить его ловить рыбу и пользоваться лодкой. Но тюлень испортил впечатления от рыбного лова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года пара морских львов в американском Вашингтоне угнала яхту и отправилась кататься по реке в заливе Элд. Очевидцы отмечали, что на судне никого, кроме животных, не было.

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