Лима, , 01:05 — REGNUM 260 810 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Перу, в том числе 3 363 — выявлены за последние сутки, 23 июня сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Также в стране был зарегистрирован 181 новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Всего в Перу подтверждено 8 404 смерти от осложнений при данном заболевании.

С начала пандемии в республике было проведено 1 539 746 анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня мэр перуанского города Агуас-Кальентес Дарвин Бака Леон заявил, что только десятая часть от прежнего числа туристов будет допускаться ежедневно в знаменитый город инков Мачу-Пикчу.

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