Доха, 24 июня 2020, 00:57 — REGNUM В Катаре за прошедшие сутки выявили 1176 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба катарского минздрава.
Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 89 579.
«Еще 1545 человек вылечились, увеличив число выздоровевших до 71 501, число летальных исходов осталось прежним — 99», — говорится в заявлении ведомства.
Также сообщается, что в Катаре с начала пандемии провели 328 941 тест на выявление коронавирусной инфекции.