Париж, , 00:48 — REGNUM Первое полноценное заседание после приостановки своей деятельности из-за пандемии нового коронавируса провели депутаты Национального собрания Франции 23 июня. Трансляция мероприятия велась на сайте парламента.

До этого дня в заседаниях участвовали только главы или некоторые представители партийных объединений. Теперь в зале могут присутствовать до 150 депутатов из 577. Оставшиеся принимают участие в сессиях на удаленной основе.

Все присутствовавшие, в том числе и выступавшие министры, были в защитных масках.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Сенат Франции принял законопроект об отмене режима чрезвычайного положения (ЧП) в области здравоохранения.

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