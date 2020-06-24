Саратов, , 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия». Об этом сообщают 23 июня местные СМИ.

Заседание Саратовской областной думы оказалось очень длительным — инцидент произошел на 11-м часу заседания. Рассматривался вопрос о решении мандатной комиссии лишить слова на следующем заседании члена КПРФ Николая Бондаренко и единоросса Дмитрия Чернышевского за неэтичное поведение на заседаниях комитетов.

Решение комиссии зачитывал ее председатель Николай Бушиев. В этот момент Бондаренко вышел в первый ряд кресел и начал снимать депутатов на телефон и что-то говорить. Ни на какие замечания он не реагировал.

Депутат Анатолий Ципяшук решил кинуть в Бондаренко пустую бутылку из-под воды. Бондаренко бросился к Ципяшуку, но дорогу ему преградил депутат Дмитрий Пегов. Тогда руководитель фракции КПРФ в Саратовской областной думе Александр Анидалов стал сверху обливать депутат Ципящука водой.

Далее завязалась массовая потасовка.

Сотрудники аппарата думы и охрана пытались утихомирить сцепившихся депутатов и не пустить в зал журналистов, но им это не сразу удалось.

Потасовка депутатов будет рассмотрена отдельно на заседании мандатной комиссии с учетом полученных видеоматериалов.

«Мы будем обращаться в мандатную комиссию и в органы МВД для оценки правомерности их действий. Считаю недопустимым, что в период, когда весь мир благодарит врачей, депутат от фракции КПРФ проявляет агрессию в их адрес. Несмотря на большую разницу в возрасте Николай Бондаренко (35 лет) агрессивно выступил по отношению к Анатолию Ципящуку (57 лет). На мой взгляд, руководству партии КПРФ стоит обратить особое внимание поведение своих однопартийцев и кумовство в рядах саратовского обкома КПРФ», — прокомментировал депутат Саратовской областной Думы Иван Дзюбан.