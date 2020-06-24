Москва, , 00:00 — REGNUM На 14 человек возросло количество погибших пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом 23 июня сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В больницах Москвы скончались 14 пациентов с диагнозом «пневмония» и подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, на сегодняшний день количество случаев летального исхода среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом достигло 3657 человек.

По данным статистики, количество умерших за прошедшие сутки в Москве среди пациентов с выявленным SARS-CoV-2 стало наименьшим с 11 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве удалённо лечили 114 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

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