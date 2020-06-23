Кейптаун, , 23:53 — REGNUM Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в ЮАР за сутки возросло на на 4518 и составило 106 108, 23 июня сообщил минздрав африканской страны.

Согласно официальному отчету, число погибших от COVID-19 в ЮАР к настоящему моменту составляет 2102. Выздоровели от заболевания 55 045 человек.

ЮАР занимает первое место среди стран континента по числу выявленных случаев заболевания. Во всей Африке подтверждено чуть более 316 тыс. случаев COVID-19.

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