Москва, , 23:37 — REGNUM Видеоигра The Last of Us Part II вышла в лидеры рейтинга продаж российских ритейлеров. Об этом 23 июня сообщило агентсво ТАСС со ссылкой на представителей компаний.

В частности, в «М.Видео-Эльдорадо» отмечают, что в первые три дня после релиза игра студии Naughty Dog поставила рекорд, оставив позади хит Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы и предыдущего рекордсмена — Grand Theft Auto V. Об успехе игры также сообщили представители компаний «Ситилинк», «Яндекс.Маркет», «Беру», «Связной» и Ozon.

Ранее автор журнала Forbes обратил внимание, что споры, развернувшиеся в сети по поводу The Last of Us Part II, не повлияли на коммерческий успех игры, в частности, в Великобритании она вышла в лидеры продаж среди «коробочных» версий видеоигр. Он также высказал предположение, что новый проект Naughty Dog ждёт успех как в США, так и на международном уровне.

