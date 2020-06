Москва, , 23:36 — REGNUM Во вторник, 23 июня 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны.

Отдельно и довольно подробно президент остановился на мерах поддержки и стимулирования развития IT-отрасли.

Налоговый манёвр для высокотехнологичных компаний

«В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый «налоговый манёвр» и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний.

Напомню, мы уже вдвое, до 15% понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6%. Причём не временно, а бессрочно.

Кроме того, будет правильно существенно, на порядок, уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% — до 3%. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.

Налоги — это, конечно, важно, но далеко не всё. Прошу Правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны быть здесь конкурентоспособными», — отметил Владимир Путин.

Ранее, 10 июня, на совещании по вопросам развития информационно‑коммуникационных технологий и связи Владимир Путин призвал бизнес, федеральные и региональные органы власти использовать разработки участников конкурса «Цифровой прорыв».

«Для поиска талантов и развития специалистов на базе платформы «Россия — страна возможностей» запущен конкурс «Цифровой прорыв». В прошлом году в нём приняли участие 66 тыс.человек. Призываю бизнес, федеральные и региональные органы власти обратить пристальное внимание на этот проект, это действительно масштабное мероприятие, масштабное событие, активно использовать разработки его участников», — подчеркнул Владимир Путин.

В РАЭК отмечают, что налоговый манёвр с предложенными параметрами может способствовать активному росту российской IT-отрасли, возвращению ИТ-бизнеса из-за рубежа в Россию, росту экспорта российского ПО.

Согласно ежегодному исследованию РАЭК «Экономика Рунета 2019−2020», происходит качественное ухудшение динамики роста высокотехнологичных отраслей.

Так, рост экономических показателей российской интернет-отрасли составил 19% по итогам 2019 года, но при этом РАЭК дает негативный прогноз на 2020 год (от 0 до 5% роста в негативном-кризисном сценарии, либо от 6 до 10% роста при умеренно-кризисном сценарии).

Предлагаемые Президентом меры, включая «налоговый манёвр», могут заставить экспертов пересмотреть прогнозы до конца 2020 года, улучшив их.

Конкурс «Цифрового прорыва» становится эффективным инструментом для решения кадровых задач в масштабах всей страны: развитие компетенций у специалистов цифровой экономики и борьба с «кадровым голодом» на рынке. Высокую потребность в кадрах, обладающих определенными IT-компетенциями подтверждают результаты исследования «Jobs in apps» (Экосистема мобильной экономики: влияние на национальную экономику, производительность труда и рынок занятости), реализованного РАЭК совместно с Google в 2020 году.

Сергей Плуготаренко. «Сегодня Владимир Путин закрепил то, что обсуждалось и предлагалось на встрече с представителями IT-компаний 10 июня — т.н. «налоговый манёвр»: бессрочное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда за счет снижения ставки до 7,6% (с 14% сейчас) и снижение налоговой ставки на прибыль в IT-сфере до 3% (сейчас 20%). Именно эти 2 вопроса «налогового манёвра» для IT-отрасли являются наиболее значимыми. РАЭК и отрасль давно говорят о необходимости изменения парадигмы регулирования IT-отрасли с «охранительно-запретительной» (существующей с 2012 года) — на «стимулирующую». Надеюсь, что мы являемся участниками процесса «переключения» этой парадигмы, именно сейчас, в 2020 году. Эти позитивные для IT-отрасли новости и решения стали возможными благодаря консолидированной позиции самой отрасли. Благодаря экспертам, профильным ассоциациям и союзам, которые понимали важность данных изменений и боролись за них. Благодаря 2,5 млн ИТ-специалистам, которые на протяжении всех этих лет (особенно последних нескольких месяцев) показывали и доказывали, насколько цифровые и IT-решения стали важными для жизни граждан, бизнеса, госуправления. Ну и, конечно, благодаря работе профильного министерства, которое услышало призыв отрасли и активно включилось в повестку. А также благодаря всем российским пользователям ИТ-решений и интернет-технологий ( почти 100 млн. человек ), которые смогли быстро научиться использовать передовые IT-технологии и продемонстрировать, что в сложные времена жители нашей страны могут работать, учиться, общаться в онлайне почти так же эффективно, как и в оффлайне. Важно отметить, что IT-отрасль не может ждать естественного пополнения кадрового резерва за счет образовательных учреждений страны (согласно исследованиям РАЭК, потребность в квалифицированных IT — специалистах уже сегодня составляет более 200 тыс. человек в год, а через несколько лет превысит планку в 300 тыс. человек в год — и ВУЗы, выпускающие специалистов по этим направлениям, не в состоянии утолить «кадровый голод» отрасли). Проекты, такие как «Цифровой прорыв», позволяют быстрее решать кадровую задачу, наполняя рынок знаниями о специалистах и командах, готовых работать в IT-сфере, и прошедших «сертификацию» в ходе онлайн-хакатонов», — комментирует директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв», член Центрального штаба ОНФ

«Решения, озвученные Президентом России сегодня, позволят создать одни из лучших в мире условий для работы в IT-сфере, придать стимулы для развития отечественных цифровых компаний и стартапов, привлечения инвестиций, а также повысить конкурентоспособность нашей страны на мировом IT рынке. IT отрасль — это двигатель цифровой экономики нашей страны, а для нее сейчас как никогда важны сильные кадры. Конкурс «Цифровой прорыв», второй сезон которого сейчас в самом разгаре, содействует увеличению привлекательности профессий в IT и привлечению кадров в эту сферу. Проект направлен на ликвидацию «кадрового голода», который наблюдается в сфере информационных технологий. Ни одна профессия на сегодняшний день не является настолько востребованной. Ведь именно IT-специалисты создают передовые цифровые решения, которые улучшают жизнь обычных пользователей», — комментирует генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Кроме того, президент РФ поручил с 1 июля ввести режим для самозанятых по всей стране.

«Менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза — с трёхсот до семисот тысяч человек. В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объёме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год, а для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ — 12 тысяч 130 рублей.

Напомню, что режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых — везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать», — отметил Владимир Владимирович.

В РАЭК особо отмечают, что принимаемые по поручению Президента меры поддержки носят долгосрочный характер и нацелены не только на преодоление последствий коронавируса, но и на дальнейшее развитие ИТ-отрасли.

Напомним также, что впервые в истории страны значимость ИТ предлагается зафиксировать в Конституции. Хочется верить, что сегодняшние инициативы Президента — это начало практической реализации мер по поддержке отрасли, основа чего закладывается в новой редакции Основного закона. И что цифровая экономика и ИТ-отрасль России получают должное признание как одна из системообразующих отраслей экономики нашей страны. Отметим, что среди участников конкурса «Цифровой прорыв» наблюдается большое количество самозанятых специалистов, ввод режима самозанятых, позволит им более более активно вовлекаться в работу IT-отрасли и снизит кадровый голод.