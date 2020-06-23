Аддис-Абеба, 23 июня 2020, 22:45 — REGNUM Число подтвержденных случаев COVID-19 на африканском континенте составляет 316 079, от заболевания погибли 8339 человек, 23 июня сообщает Africa CDC.
По информации медицинских центров Африканского союза, наибольшее число случаев коронавирусной инфекции выявлено в странах Южной Африки — 106 065.
Наибольшее число погибших — в странах Северной Африки, где к настоящему моменту подтверждена смерть от заболевания 3513 человек.
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