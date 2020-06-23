Париж, , 22:38 — REGNUM Во Франции за сутки от COVID-19 погибли 57 человек — резко больше, чем во все последние дни, 23 июня сообщает Agence France-Presse.

Днем ранее суточное число погибших от COVID-19 в стране составило 23. В течение недели до 22 июня за сутки от заболевания погибали менее 20 человек.

Общее число погибших от заболевания во Франции с начала пандемии составляет 29 720 человек. В стране подтверждено 197 804 случая COVID-19.

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