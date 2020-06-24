Скопье, , 08:07 — REGNUM Полиция Северной Македонии к 23 июня оштрафовала 20 317 человек за отсутствие защитных масок. Постановление об обязательном ношении масок было принято 1 мая.

Глава МВД Северной Македонии Наде Чулев на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что 608 человек были оштрафованы только за последние 24 часа.

За отсутствие защитных масок положен штраф в размере 20 евро. Ношение масок обязательно в замкнутых пространствах, магазинах, государственных институтах и т.д.

В настоящее время Северная Македония переживает вторую волну эпидемии коронавируса. В стране зафиксировано свыше трех тысяч только активных случаев заражения.