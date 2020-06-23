Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Открытие границ Европейского союза может оказаться неполным, пишет 23 июня The New York Times.

Отмечается, что эпидемиологическая обстановка в ЕС не столь благоприятна, чтобы содружество готово было пустить на свою территорию граждан России, Соединённых Штатов, а также Бразилии.

Такие выводы сделаны авторами публикации, в распоряжении которых оказались проекты документов, готовящихся Европейским союзом в связи с планами открыть границы содружества.

Согласно этим планам, в ЕС после открытия границ начнут пускать поэтапно граждан ряда стран. В первую волну ни РФ, ни США, ни Бразилия не попадают.

Читайте также: Фаучи заявил, что США готовы ко второй волне пандемии

Напомним, США находятся на первом месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 (2 404 968), Бразилия — на втором (1 117 430), Россия — на третьем (600 427).

Читайте ранее в этом сюжете: Отмена внутренних рейсов во Франции: переговоры Брюсселя с Парижем