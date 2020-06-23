Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Компания Riot Games опубликовала описание очередного обновления многопользовательского шутера Valorant. Публикация была размещена 23 июня на официальной Twitter-странице проекта.

Новый патч вносит изменения в игру за некоторых популярных агентов, даёт старт реализации новой рейтинговой системы и добавляет возможность сдаться в случае, если игрок понимает, что у него нет шанса на победу.

Разработчики таже изменили характеристики дробовика Bucky, влияющие на передвижение, а также характеристики ряда способностей. С полным списком изменений можно ознакомиться на странице проекта.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1275451122665181184

Геймдиректор ValorantДжо Циглер 17 июня 2020 года сообщил, что в ближайшее время разработчики изменят интерфейс в Valorant. Одним из будущих нововведений станет то, что меню настроек будет смещено в правый верхний угол экрана.

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