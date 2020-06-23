Иерусалим, , 22:12 — REGNUM Общее количество случаев COVID-19 в Израиле достигло 21 467, сообщили 23 июня в пресс-службе минздрава страны.

За сутки этот показатель увеличился на 459. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 308, причём за сутки скончался один человек.

Число выздоровевших пациентов с COVID-19 в Израиле достигло 15 860: за сутки выписаны 99 человек. Летальность составляет 1,43%.

В настоящее время в Израиле лечение коронавирусной инфекции продолжают 5299 человек, причём четыре десятка из них находятся в тяжёлом состоянии, а 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что Израиль находится на 48-м месте в мире по количеству выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2.

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