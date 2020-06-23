Владимир, , 22:07 — REGNUM Во Владимирской области завершила двухнедельную работу вторая междисциплинарная бригада московских медиков, направленных в регион для передачи профессионального опыта по противодействию новой коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА REGNUM, 23 июня вице-губернатор Сергей Шевченко провёл брифинг, на котором поблагодарил их за работу.

В состав бригады вошли заместитель главного врача по хирургической и онкологической помощи ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Игорь Лебедев, врач-терапевт Ольга Моисеева, врач-инфекционист Наталья Витковская, врач-анестезиолог-реаниматолог Ирина Мачулина, врач-рентгенолог Елена Побежимова и медбрат-анестезист Ибрагим Мухамедьяров. С 11 июня они посещали госпитали, проводили мастер-классы и телемедицинские консультации.

«Благодаря сотрудникам департамента здравоохранения мы были полностью погружены в рабочие процессы по профилактике и лечению COVID-19 во Владимирской области. Не было никаких проблем с получением информации, в том числе эпидданных. Мы объехали много больниц — в Александрове, Муроме, Коврове, Петушках, Гороховецком районе, посетили стационары во Владимире.

Главное, что мы увидели: во-первых, специалисты на местах хотят работать и заинтересованы в достижении успешного результата. Во-вторых, учреждения здравоохранения региона обеспечены всем необходимым для этой работы. В итоге мы констатируем стабилизацию эпидемиологической ситуации, выход на плато, и это хороший сигнал», — заявил Игорь Лебедев.

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