Владимир, 23 июня 2020, 22:07 — REGNUM Во Владимирской области завершила двухнедельную работу вторая междисциплинарная бригада московских медиков, направленных в регион для передачи профессионального опыта по противодействию новой коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА REGNUM, 23 июня вице-губернатор Сергей Шевченко провёл брифинг, на котором поблагодарил их за работу.
В состав бригады вошли заместитель главного врача по хирургической и онкологической помощи ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Игорь Лебедев, врач-терапевт Ольга Моисеева, врач-инфекционист Наталья Витковская, врач-анестезиолог-реаниматолог Ирина Мачулина, врач-рентгенолог Елена Побежимова и медбрат-анестезист Ибрагим Мухамедьяров. С 11 июня они посещали госпитали, проводили мастер-классы и телемедицинские консультации.
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