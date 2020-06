Вашингтон, , 21:57 — REGNUM Поклонник манги «Берсерк» Кэнтаро Миуры опубликовал в сети изображение, являющееся удачной шуткой на тему новой консоли PlayStation 5. На это 23 июня обратил внимание портал Comicbook.

Пользователь, известный в соцсети Instagram как Berserker_1987, совместил изображения меча Гатса (главный герой манги) «Убийца драконов» и новой консоли PlayStation. В комментарии он указал название своего «холодного оружия» — «PS5 убийца».

https://www.instagram.com/p/CBjD2i1BiNI/

Манга «Берсеркер» выполнена в жанре тёмного фэнтези, Кэнтаро Миура опубликовал первый том в 1989 году и до сих пор работает над ней. На платформе PlayStation ранее выходили игры по «Берсеркеру», в частности, в октябре 2016 года состоялся релиз ролевого боевика Berserk And The Band of the Hawk.

