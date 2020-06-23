Москва, , 21:45 — REGNUM Медицинское сообщество приветствует решение о госфинансировании лечения детей с орфанными заболеваниями, считает координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Дмитрий Морозов.

Его также ждали пациентские организации и родители детей, которым требуется срочное дорогостоящее лечение

Решение повысить до 15% НДФЛ на доходы более 5 миллионов в год станет важным идеологическим шагом. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель экспертного совета по орфанным заболеваниям при комитете, координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Дмитрий Морозов.

«Общество должно чувствовать свою причастность к лечению тяжело больных. На мой взгляд, это объединяет всех нас», — сказал парламентарий.

Глава думского комитета отметил, что благодаря повышению налогов для плательщиков с высоким доходом на лечение детей будет направлено порядка 60 миллиардов рублей.

Дмитрий Морозов поднимал тему финансирования лечения орфанных заболеваний в своей статье, посвященной детскому здравоохранению. Он назвал важной проработку полной федерализации лекарственного обеспечения граждан с редкими заболеваниями. Парламентарий также предложил создать отдельный координационный орган для взаимодействия по этому вопросу.

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