Приштина, , 07:54 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи 23 июня выступил в эфире косовского телеканала Т7 с заявлениями относительно приближающейся встречи с сербским коллегой Александром Вучичем в Вашингтоне, которая состоится уже 23 июня.

По словам политика, несмотря на то, что он и премьер-министр Авдулла Хоти провели серьезную подготовительную работу, велики шансы того, что встреча с Вучичем в Вашингтоне пройдет безрезультатно:

Хашим Тачи Мы вполне можем вернуться без какого-либо соглашения. Заключение соглашения с Сербией практически невозможно, однако мы будем работать и проявлять добрую волю к заключения соглашения.

Однако Тачи подчеркнул, что США — объективный посредник в диалоге, настроенный на то, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Политик отметил, что между ним и Вучичем не существует каких-либо тайных договоренностей относительно содержания диалога:

Ничего не обсуждалось предварительно, ничего не готово, мы надеемся, что обе стороны предложат идеи, которые будут представлять взаимный интерес, а затем процесс начнет продвигаться к окончательному заключению.

По словам политика, процесс диалога между Сербией и Косово был и остается прозрачным.

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