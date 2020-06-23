Сыктывкар, , 21:37 — REGNUM В Коми за сутки лабораторно подтвердили 62 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии COVID-19 был диагностирован 2926 жителям республики.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, за сутки из больниц выписаны 33 человека, обще число выздоровевших с начала пандемии достигло 1254.

Под медицинским наблюдением остаются 1970человек, из них 1946 заразились, контактируя с заболевшими, у 24 пациентов инфекцию обнаружили после их возвращения из-за рубежа.