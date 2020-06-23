Душанбе, , 21:35 — REGNUM Военнослужащие разведывательных подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане провели учения по уничтожению диверсионных групп условного противника, попытавшихся проникнуть на военные объекты, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В рамках учений военные были подняты по тревоге рано утром, и вылетев с аэродрома Гиссар на вертолётах МИ-8, направились в район обнаружения условного противника. Экипажи армейской авиации, проведя разведку местности с воздуха, определили координаты местоположения групп противника.

Затем разведчики базы, скрытно десантировавшись посадочным способом на подходящей площадке, начали движение в район проведения поисковых работ.

Противник был застигнут врасплох и уничтожен. Огневая поддержка разведчикам была предоставлена экипажами боевых вертолётов МИ-24.

При этом координация действий, выполняемых разведывательными подразделениями в ходе учений, осуществлялась в соответствии с информацией, получаемой от беспилотных летательных аппаратов.

Учение, в котором приняло участие порядка 500 военнослужащих, продолжалось два дня и проходило на полигоне Ляур.