Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Главный инфекционист правительства США Энтони Фаучи заявил, что страна готова ко второй волне пандемии коронавируса, 23 июня сообщает агентство Associated Press.

В ходе заседания в Палате представителей Конгресса США Фаучи заявил, что к началу второй волны в стране смогут проводить от 40 до 50 млн тестов на SARS-CoV-2 в месяц.

Также Фаучи заявил, что США пополняют запасы медицинских масок, халатов и другого оборудования, а также лекарств против COVID-19.

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