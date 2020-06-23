Екатеринбург, , 21:25 — REGNUM Свердловским выпускникам всё-таки разрешат проходить Единый государственный экзамен без масок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Ранее слова губернатора Евгения Куйвашева о том, что экзаменуемые будут обязаны носить маски, вызвали озабоченность в среде родителей и выпускников. Тем более, что до этого министр образования региона Юрий Биктуганов заявлял обратное.

У оперштаба уточнили, нужно ли будет носить маски, тем более, что их ношение может ухудшить самочувствие у некоторых выпускников (из-за нехватки воздуха или, например, повышенной потливости).

«Принимая во внимание рекомендации экспертов сферы здравоохранения, санитарных врачей, педагогического сообщества, допустимо в таких случаях, который описываете вы, принимать индивидуальные решения. Но для этого в классе должны быть безусловно соблюдены другие меры безопасности — в частности, дистанция между экзаменуемыми и тщательная дезинфекция помещений», — уточнили в штабе.

В целом же требование к наличию маски является «справедливым», считают в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Правительство РФ утвердило регламент сдачи ЕГЭ в 2020 году.

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