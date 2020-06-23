Москва, , 21:24 — REGNUM Во вторник, 23 июня президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России, в котором подвёл итоги трёх месяцев жизни страны в новой реальности, связанной с распространением коронавируса.

«В обращении президента к нации 23 июня я не услышал много нового. И это очень хорошо. Президент продолжил ту линию, которую он вел все три последних месяца, и это самое главное, на мой взгляд. Да, наступление коронавируса ускорило некоторые процессы, но линия действий президента не изменилась. Идея сбережения людей, идея сбережения человека, идея сохранения человеческого капитала осталась главной идеей. Она не была итогом наступления коронавируса, просто коронаврус сделал ее ключевой. Конечно, люди и дальше будут заболевать и даже умирать. Но хорошо, что удалось настоять на идее прямых выплат людям. Потому что есть очень много противников этой позиции, которые считают, что раздача денег населению в прямой форме — это удар по экономике и по социальной сфере. Но президент в очередной раз подтвердил, что это очень эффективный метод защиты человека. Это очень важно», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Например, сегодня президент предложил увеличить объемы льготной ипотеки, что поможет не тотально, но для некоторой части населения решить проблемы жилья, и, как следствие — запустить некоторые отрасли экономики. Например, запустить комбинаты по производству строительных материалов, строительных конструкций, и так далее. И эти деньги будут браться из ипотечных средств. То есть, люди будут покупать квартиры, и тем самым будут давать некоторую «накачку» рынка. Это не единственный, но очень хороший способ оживления страны ‑ и социальной, и экономической», — продолжил политолог.

«Что еще тоже очень важно — это то, что президент назвал «налоговым маневром». В большей степени он применил это слово к IT-технологиям, но это тоже очень важно. Тот огромный дисбаланс между усилиями государства, и теми средствами, которые собираются «смс-ками» для лечения больных детей снимать надо было давно. Коронавирус сейчас сделал эту проблему более очевидной, привел ее «в фокус», — отметил эксперт.

«Что же касается социальных последствий пандемии — это ляжет не на богатых, а, скорее, на верхушку среднего класса. И даже для этих людей три процента от суммы, превышающей пять миллионов — это очень немного. То есть, для конкретного плательщика это не будет катастрофой. А если это поможет спасти хотя бы двоих детей — это будет уже замечательно», — подчеркнул Дмитрий Журавлев.

«А дальше — это меры по ускорению развития, все, что касается IT. Вложение в регионы — это тоже ускорение развития. И эти процессы в нашей экономической ситуации можно усилить исключительно за счет федеральных усилий. Регионы серьезных инфраструктурных проектов не потянули бы и до коронавируса, а теперь — тем более не потянут», — уточнил эксперт.

В целом, задачи поставлены объемные, сложные. И поэтому будет очень важно, как они будут выполняться, считает Дмитрий Журавлев.

«Умников у нас в стране очень много. И они такого напридумывают, что дай Бог каждому. Но как от этих нетривиальных идей добраться до заводов, до технологий — вот в чем вопрос. Что предложил президент сейчас — да, мы создаем условия, а отрасль в них живет сама. Да, в льготных, да, в тепличных условиях, но сама. И то, что в этих условиях зародится — «прорастет» уже самостоятельно. И это — картина сложно выполняемой задачи», — рассказал политолог.

«В управлении и всегда есть два выхода — мелкие задачи, выполняемые одна за другой, и это будет реализоваться ровно настолько, насколько будут выполняться мелкие задачи. Можно дать исполнителю картинку, и сказать: А теперь подумай, как ты это сделаешь? И в этом есть и свои минусы, и свои плюсы. Президент, насколько я понимаю, пошел вторым путем», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.