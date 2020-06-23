Нарьян-Мар, , 21:23 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа приняли решение о снятии некоторых ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, с 25 июня откроются индивидуальные экскурсии, тир, массажные и спа-салоны, а также солярии. Кроме того, в НАО будет возобновлено действие льготных проездных билетов в общественном транспорте.

Режим повышенной готовности в Ненецком округе продолжает действовать до 3 июля. Сохраняется масочный режим и обязанность граждан соблюдать режим двухнедельной самоизоляции при прибытии в НАО из других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком округе зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19. 71 человек выздоровели, двое скончались.