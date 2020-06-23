Челябинск, , 21:23 — REGNUM Челябинский облсуд отказался удовлетворить иски ряда граждан против введения в регионе коронавирусного режима повышенной готовности. Об этом пишут СМИ.

Истцы заявляли, что решением о таком режиме якобы нарушаются их права, прописанные в Конституции. Однако суд пришёл к выводу, что правительство региона действовало в рамках своих полномочий и строго соблюло законодательство, пишет Накануне.Ru.

Также в суде было отмечено, что режим повышенной готовности не нарушает прав истцов. Более того, эта мера была необходима для предупреждения распространения коронавируса и для защиты здоровья жителей.