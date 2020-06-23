Москва, , 20:59 — REGNUM Новое обращение президента Владимира Путина к гражданам России напомнило январское послание Федеральному Собранию. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы России от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ).

«Сегодняшнее выступление президента России пришлось смотреть в записи, потому что во время прямого эфира Госдума ещё заседала. Лично мне оно напомнило январское послание Федеральному Собранию. И по социальной направленности, и по масштабу предлагаемых реформ.

Наверняка, для многих самыми важными вопросами были борьба с коронавирусом, новые пособия для семей с детьми и продление доплат врачам. Но для экономистов, конечно же, ключевой темой является переход к прогрессивной шкале подоходного налога.

Сергей Казанков Мы, коммунисты, говорили об этом те два десятка лет, пока действовала плоская шкала НДФЛ. Наконец-то власть нас услышала. Ни в Европе, ни в США плоской шкалы нет. Только в России и богатые, и бедные платят одинаковый процент. Предложенная президентом схема — это пока ещё не прогрессивная шкала, но первый шаг в этом направлении. Я бы ещё предложил не просто повышать ставку на доходы свыше 5 млн рублей, а ещё отменить налог на доходы ниже прожиточного минимума».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2020 года президент Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России и подвёл итоги трёх месяцев жизни страны в новой реальности, связанной с распространением коронавируса. Он сообщил о продлении программпомощи гражданам и экономике, анонсировал грядущие налоговые изменения для богатых, льготы для предприятий IT-индустрии.

Читайте также: Власть создаёт новый негласный социальный договор с обществом: об обращении